Ore decisive per Miki, gli altri già in vacanza

Mourinho sta lavorando a distanza con Tiago Pinto per costruire la rosa della prossima stagione

Chiusa la stagione, terminata al settimo posto con la qualificazione alla Conference League, la Roma manda in vacanza i suoi giocatori, ad eccezione di chi deve recuperare da un lungo infortunio (vedi Zaniolo) e dei nazionali che saranno impegnati con l’Europeo, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Si attende l’arrivo di Mourinho, che sta lavorando a distanza con Tiago Pinto per costruire la rosa della prossima stagione. I due potrebbero incontrarsi nei prossimi giorni tra Montecarlo e Londra, per tirare le somme rispetto al rendimento dei giocatori nella stagione appena finita e definire le strategie di mercato. Il club è intanto in attesa che Mkhitaryan decida se restare nella capitale, oppure cambiare. L’armeno, in scadenza contrattuale, ha la possibilità di far valere l’opzione per il rinnovo di un altro anno, già vincolante da mesi per la Roma, entro la fine di maggio. Ieri il trequartista era a Trigoria per confrontarsi con Tiago Pinto, ma non ha ancora comunicato una decisione definitiva rispetto alle proprie intenzioni.