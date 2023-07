Ora si compra: tutto su Frattesi e Scamacca

Per il centrocampista del Sassuolo la Roma sopra i 30 milioni, sconto compreso, non va. Per l'attaccante c'è da convincere il West Ham sulla formula

E adesso sotto con gli acquisti. Il cartello fuori da Trigoria da oggi cambia verso. Dall'obbligo di cessioni si passa al diritto di acquistare i migliori profili da regalare a Josè Mourinho, scrive Marco Juric su La Repubblica. A poco più di una settimana dal raduno la Roma ha centrato due obiettivi primari: il difensore centrale (Ndicka) e il centrocampista (Aouar). in attesa di definire a breve i prestiti dal Leeds di Llorente e Kristensen. Ma da oggi il focus si sposta tutto sull'attaccante. La settimana prossima ci saranno nuovi contatti con il West Ham per capire se il club inglese aprirà ai prestito di Scamacca. Gli agenti nelle ultime scttimane hanno ribadito ai londinesi la volontà del calciatore di andare alla Roma. L'affare rimane complicato, almeno in tempi stretti. Per questo Tiago Finto continua a guardarsi intorno tra i nomi di Icardi e Morata.

Rimane in standby la questione Frattesi, a guardarla dalla prospettiva giallorossa. Una prima offerta è stata recapitata, ma come ammesso ieri da Carnevali"le offerte arrivate non ci soddisfano". La Roma sopra i 30 milioni (sconto compreso) non va. Per questo aspetta novità dall'Inter (ieri incontro con il Sassuolo), dal Milan e anche dalla nuova Juve targata Giuntoli. Se dovessero defilarsi il Sassuolo sa dove andare a bussare. Ma stavolta alle cifre della Roma. che osserva da lontano l'evolversi di un'asta per adess0 più mediatica che concreta.