Roma è tornata in Champions e dopo sette anni può permettersi un'estate diversa. Finalmente più libera. Perché i soldi della coppa più ricca non aiuteranno a chiudere il settlement agreement entro il 30 giugno, ma cambieranno quasi tutto il resto: la forza contrattuale del club, la possibilità di trattenere i giocatori più importanti, i margini sui rinnovi, la libertà con cui costruire il prossimo mercato insieme a Gasperini. La prima mossa resta la stessa: scegliere il nuovo direttore sporti-vo. Con Tony D'Amico che, nelle ultime ore, scrive Marco Juric su La Repubblica, sembra aver sorpassato Matteo Tognozzi dopo il mancato incastro con il nuovo Milan orfano di Furlani. Poi c'è il capitolo rinnovi, che tra fine maggio e inizio giugno entrerà nella fase decisiva. Dybala è il dossier più delicato e pesante. Il suo agente Carlos Novel tornerà a Roma per incontrare Ryan Friedkin: sul tavolo c'è una proposta da circa 2 milioni più bonus a rendimento. Molto aperta anche la partita Pellegrini. Da oggi il capitano può finalmente affrontare il tema del rinnovo. La Roma, in caso di Champions, potrebbe offrire intorno ai 3 milioni l'anno, bonus compresi. Discorso simile, con sfumature diverse, per Celik. Il nodo vero, comunque, resta il settlement agreement, indipendente da qualsiasi incasso futuro derivante dalla coppa dei big. La Roma deve recuperare entro il 30 giugno tra i 70 e gli 80 milioni attraverso le cessioni da effettuare entro giugno. Il nuovo ds dovrà innanzitutto trovare offerte ricche per i gioielli di casa. I nomi più esposti restano Ndicka e Koné. Friedkin hanno già dimostrato, anche in tempi di crisi, di poter investire oltre 100 milioni sul mercato, come nell'estate del 2025. Con la Champions, l'idea di una campagna acquisti importante per assecondare il tecnico diventerebbe molto più concreta.