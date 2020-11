Ok allo stadio per Natale, la Regione frena

Per la seconda volta nel giro di poche settimane, la sindaca Virginia Raggi ha assicurato che manca poco al passaggio in Aula Giulio Cesare della convenzione urbanistica sullo stadio della Roma: “Siamo pronti, sono state fatte proprio in questi giorni altre riunioni con la Regione Lazio, con cui abbiamo trovato una soluzione condivisa sulla Roma Lido. Credo e mi auguro che entro Natale possiamo fare un bel regalo ai tifosi della Roma”. Come accaduto tre settimane fa, la Regione Lazio però ha smentito la versione della sindaca, riporta “La Repubblica”: c’è stato un solo incontro online tra capi di gabinetto che non si sono accordati su come spendere i 45 milioni di oneri concessori nell’area della Roma Lido.