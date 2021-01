Oggi l’Inter: “Agganciare Conte, al resto penseremo”

Battere l’Inter oggi all’Olimpico per agganciare il secondo posto in classifica. Fonseca studia la Roma migliore da schierare, recuperando Spinazzola a sinistra e mostrandosi tranquillo. “Lo scudetto? Per noi adesso conta solo questa partita”. In porta, riporta Francesca Ferrazza sull’edizione romana di Repubblica, spazio a Pau Lopez. In attacco Dzeko, supportato da Mkhitaryan e Pellegrini. Sul fronte mercato, El Shaarawy sta cercando di risolvere il suo contratto con lo Shangai. L’altro nome per l’attacco resta Bernard dell’Everton.