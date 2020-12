Obiettivo mercato. Diawara delude, caccia al sostituto

Il mercato di gennaio è cominciato, nonostante di fatto non ci sia un direttore sportivo e il dg Tiago Pinto varcherà il cancello di Trigoria solamente con il nuovo anno, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica.

Ma Fonseca è in contatto con il nuovo dirigente e in linea di massima ha in testa le mosse che spera di possano concretizzare già nella finestra di riparazione. Un attaccante esterno e un centrocampista, tanto per cominciare, con Carles Perez e Diawara che non riescono a dare le giuste garanzie.

In particolare Diawara è in un periodo di appannamento, scavalcato nella gerarchie dalla coppia Veretout–Pellegrini, con Villar in fase di ascesa e il diciottenne Milanese che scalpita. Il guineano vive male il momento di difficoltà e non è sereno in campo. Per quello ha commesso l’errore evidente che ha spalancato ai bulgari la strada della vittoria e fatica a ritrovare la giusta concentrazione.