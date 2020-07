Nuova frenata sullo stadio a Tor di Valle

L’accelerata della sindaca di Roma, Virginia Raggi, sul progetto del nuovo stadio a Tor di Valle subisce una nuova battuta d’arresto: questa settimana la giunta avrebbe dovuto votare l’atto che contiene la conferma della pubblica utilità dell’opera e la convenzione urbanistica, scrive “La Repubblica”. Invece la delibera slitta ancora e i pochi giorni che separavano Raggi dal primo gol diventano settimane: il plico passerà al vaglio degli assessori entro agosto, mentre in voto in Aula è previsto per metà settembre. Un punto a favore dei consiglieri grillini dubbiosi o nettamente contrari che intanto si sono incontrati per la seconda volta in riunione di maggioranza.