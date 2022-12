Non solo punizioni. Fece sognare la Lazio e scoprì il talento di Totti

Sinisa è uscito dal campo sconfitto dopo aver lottato. Non è nemmeno passato dagli spogliatoi. E nemmeno da casa. Se n’è andato. Con la sua dignità immacolata. Tre anni di malattia. Sembrava aver rivisto un po’ di luce. E invece è arrivata quella maledetta punizione contro, che lui non avrebbe mai potuto calciare. E allora ciao Sinisa, campione per tutti. Sei morto a Roma. A Roma - scrive Enrico Sisti su 'La Repubblica' in una vera e propria lettera - avevi giocato due volte, a Roma avevi conosciuto tua moglie. Alla Roma eri arrivato nel ’92 grazie allo sforzo economico di Giuseppe Ciarrapico, che per te spese quasi nove miliardi di lire. Avevi un cespuglio di capelli in testa e le stimmate del talento slavo. Ma con un po’ di energia in più nei muscoli. Avevi un sinistro micidiale. Quando planasti in Italia non avevi ancora imparato bene ad utilizzarlo, quel tuo fantastico piede, anche se avevi già vinto una Coppa dei Campioni con la Stella Rossa. Eri destinato alla Juventus e forse anche per questo della Roma non conservasti un buon ricordo. Quando dopo due anni in giallorosso passasti alla Sampdoria, era chiaro come il sole che avevi il dente avvelenato. Quel boccone amaro in bocca ti rimase a lungo. Ti servì per crescere, migliorare, addirittura cambiar pelle: da centrocampista offensivo ti trasformasti in difensore creativo. Eri veloce, chiudevi ma soprattutto sapevi impostare dal basso, a testa alta.