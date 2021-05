Non solo piedi, il futuro riparta dalla testa

Uno dei nei più evidenti della Roma di Paulo Fonseca è stata la tenuta mentale, praticamente inesistente di fronte alla minima difficoltà

La vittoria nel derby non deve trarre in inganno, scrive Mimmo Ferretti su La Repubblica. La Roma è una squadra che ha bisogno di essere profondamente ristrutturata. E non basterà la sola presenza in panchina di José Mourinho per risolvere d’incanto tutti i problemi emersi nella stagione che sta per salutare. Certo, l’ingaggio del portoghese rappresenta un ottimo punto di (ri)partenza, ma da solo non basterà per far quadrare i conti tecnici di una squadra che ha palesato limiti e difetti di ogni tipo. C’è necessità assoluta di ricostruire con gente che abbia qualità non solo nelle gambe, ma anche (soprattutto) nella testa. Perché uno dei nei più evidenti della Roma di Paulo Fonseca è stata la tenuta mentale, praticamente inesistente di fronte alla minima difficoltà. Il lavoro che aspetta Mou non sarà semplice, a patto che non si voglia affermare che la Roma sia stata vittima (solo) della pochezza di Fonseca: l’elegante Paulo è stato uno dei problemi, non l’unico problema. Ecco perché lo Special One dovrà metterci le mani in maniera pesante; ecco perché Dan e Ryan Friedkin dovranno spendere altri soldi.