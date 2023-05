“Noi non siamo da Champions”. Mourinho già pensa a Leverkusen

Tra l’ emergenza infortuni e una squadra piena zeppa di “bambini” Mourinho, scrive Marco Juric su La Repubblica, torna da Bologna soddisfatto del pareggio conquistato al Dall’Ara: “Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Anche se gioca un ragazzino under 15 o se arriva una ragazza del femminile, la squadra non cambia la sua natura, la sua empatia, il suo cuore. Può cambiare la qualità ovviamente, a seconda degli interpreti, ma non cambiano i principi di base della squadra". Pareggio senza gol che a guardare la classifica fa perdere ancora terreno ai giallorossi dal quarto posto, a meno sei punti dalla Lazio. Ma l’asterisco accanto alla Juventus incombe e nell’attesa della giustizia sportiva, anche la corsa al quinto posto potrebbe avere un suo valore “da Champions”. E allora un punto guadagnato sul Milan, ora ad una sola vittoria di distanza (-2 punti).

Ma Mourinho non ci pensa: “I tifosi mi devono ascoltare. Quando eravamo secondi o terzi per tanto tempo ho sempre detto che questa squadra poteva pensare solo alla gara seguente, perché non avevamo il potenziale per arrivare in fondo a due competizioni. Non abbiamo mai scelto, ma solo pensato o alla prossima sfida. Sono 2-3 mesi che dico che non siamo da Champions League".