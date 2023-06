Niente da fare per Frattesi. E Karsdorp è sul mercato

La Roma esce ufficialmente dalla corsa per Davide Frattesi, come riporta La Repubblica. E attende gli sviluppi dell'asta tra Inter, Milan e Juventus che si svilupperà nei prossimi giorni per capire quanto riuscirà ad incassare dal famigerato 30% che le spetta sul cartellino del calciatore del Sassuolo. Tiago Pinto aveva fissato come tetto quello dei 30 milioni di euro (comprensivi dello "sconto"). Con tre club in corsa, si andrà più su. Per la felicità delle casse giallorosse. Nei mesi di luglio e agosto. Si potrà spendere anche senza cedere. Con un margine di manovra ampli abile dalle ulteriori cessioni degli uomini mercato in vetrina. Da Ibanez a Zalewski, passando per Karsdorp, il terzino designato a far fare cassa.