Nella Roma Fonseca si gioca tutto. Via libera allo stadio a Tor di Valle

Per Paulo Fonseca dopo tre sconfitte di fila (8 in 13 incontri nel 2020) la partita con il Parma è una prova della verità. Difficile però ingaggiare un altro tecnico con conti in profondo rosso: Pallotta ha discorsi avviati con due fondi di investimento, ma valuta la possibilità di restare come socio di minoranza. Ieri intanto il via libera dai tecnici della due diligenze voluta dalla sindaca Raggi sullo stadio a Tor di Valle. Ora manca il voto in Consiglio comunale. Lo riporta La Repubblica.