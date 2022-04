Nel tour de force Mou riscopre la panchina

Nelle prossime 3 settimane la Roma si gioca la stagione

Tutto in 21 giorni: nelle prossime 3 settimane la Roma si gioca la stagione, con possibilità di vincere un titolo al primo anno dell'esperienza di Mourinho e piazzarsi per l'Europa League, come riporta La Repubblica. Per farlo il tecnico giallorosso avrà bisogno di tutti: in pochi mesi è passato dallo sconforto per una rosa corta alla possibilità di sfoderare armi di diverso genere a gara in corso, attingendo dalla panchina. Da Kumbulla a Oliveira, passando per Carles Perez, Zaniolo e Veretout: tutte armi in più di cui lo Special One si servirà per portare la Roma più in alto possibile.