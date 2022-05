Nel segno di Zaniolo, il ragazzo d’oro che fa gol al destino

Aveva flirtato con l’Europa fin dall’inizio della sua carriera, Nicolò. Ieri l'ha conquistata

Aveva scomodato la storia, José Mourinho, prima della partita. E forse sapeva che la Storia , quella con la S maiuscola , ama le tante storie che la compongono. Quelle che a volte somigliano alle favole. E a Tirana c’era una storia che andava riscritta. Perché meritava un finale diverso. Quella di Zaniolo, caduto nelle buche profondissime che il destino sa scavare. Aveva flirtato con l’Europa fin dall’inizio della sua carriera, Nicolò. Inevitabile se debutti con la Roma in Champions League, e al Bernabeu, prima ancora che in Serie A.

Se la tua prima doppietta arriva in un ottavo di finale di Champions, contro il Porto, a quattro mesi dall’esordio. Se la prima tripletta è l’apriscatole che trasforma la trappola del Bodø in un acceleratore verso questa finale. E chi doveva essere se non lui, il ragazzo a cui la sorte aveva tolto due volte l’Europeo, prima e dopo il rinvio per Covid, a decidere la finale che regala alla Roma la sua prima coppa europea targata Uefa.