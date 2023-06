Ndicka a Trigoria, Pinto va a Londra per Scamacca

E sono due. Dopo Aouar, ecco Ndicka. In attesa dell'ufficialità (prevista tra oggi e domani) la Roma mette a segno il secondo acquisto per la prossima stagione, scrive Marco Juric su La Repubblica. Ieri l'arrivo a Roma per le visite mediche e la formalizzazione degli ultimi dettagli economici. Domani la nuova partenza direzione Zambia per rispondere alla chiamata della Nazionale della Costa d'Avorio. Una toccata e fuga con appuntamento al 10 luglio per iniziare, davvero, la nuova av-ventura in giallorosso. Evan Ndicka arriva a parametro zero dall'Eintracht Francoforte e firmerà un contratto quinquennale da circa 4 milioni di euro bonus compresi. Le cessioni però rimangono il focus principale della Roma da qui a fine mese. Domani Pinto partirà direzione Londra. Ufficialmente per vendere (Ibanez su tutti) ma anche per gettare le basi per il prestito di Gianluca Scamacca. In programma nella City un incontro con l'agente del calciatore e con il West Ham per capire la fattibilità dell'operazione.