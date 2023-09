Nazionale funesta: Mou perde Mancini e maledice lo Squid Game giallorosso

Si ferma il campionato, non gli infortuni. Più che una sosta per le Nazionali, i giallorossi convocati dal ct Spalletti stanno vivendo la trasposizione calcistica di "Squid game", il gioco di sopravvivenza reso popolare dalla serie coreana, scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica. Dopo Pellegrini, ecco Mancini: affaticamento muscolare agli adduttori della coscia destra contro la Macedonia del Nord. Rientro anticipato a Trigoria in attesa degli esami medici. La sensazione è che le cause dell'emergenza vadano ricercate nella preparazione estiva tra Trigoria e l'Algarve, in Portogallo. Non proprio le mete ideali per allenarsi al fresco.