Mourinho: “Zaniolo nostro fino al 2024”

“Zaniolo sarà un nostro giocatore, come minimo, fino al 2024“. José Mourinho non è uomo che ama lasciare aperte alcune questioni, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Soprattutto se interferiscono o possono influenzare la serenità e la gestione del gruppo, di cui è leader incontrastato e mentore. Con questo scopo ha voluto fare chiarezza e dire la sua sulla vicenda Zaniolo, nata dopo le dichiarazioni del gm giallorosso Tiago Pinto. “Le parole del direttore sono state assolutamente normali. Difficile per un direttore sportivo, che non vende fumo, dire che il giocatore X sarà qui al 100% nella prossima stagione. C’è bisogno di maturità da parte di tutti. Noi come club stiamo dimostrando maturità, nel progetto e nello stile, nel modo di comunicare, serve anche da parte vostra. Una risposta isolata dal contesto è stata sufficiente per riempire le prime pagine per una settimana“. Mourinho poi si è concentrato sulla sfida con il Genoa e sugli obiettivi della stagione: “Quarto posto o una coppa vinta? Vincere è come un virus positivo, per il modo di essere e di pensare. Vincere è una cosa fondamentale e sarebbe importante per noi. Il quarto posto conta economicamente, ma nelle coppe daremo tutto”. Lo Special One ha poi annunciato l’indisponibilità di Pellegrini. “Lorenzo non sarà convocato, non sta ancora bene per giocare. Sarà convocato martedì? Possibile".