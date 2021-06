Mourinho si presenta in Campidoglio

Tante le idee per l'evento, in cima alle quali sembra essersi posizionata la panoramica Terrazza Caffarelli

La Special Week è già cominciata e a Trigoria preparano i fuochi d’artificio, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Ieri sono stati ufficializzati tutti i nomi dello staff voluto da Mourinho, cinque professionisti, più uno scelto dal club. Il tecnico arriverà a Roma nella giornata di venerdì, molto probabilmente atterrando a Fiumicino (ma per controllare meglio l’arrivo si potrebbe scegliere Ciampino in extremis). La Roma sta tenendo nascosti i dettagli il più possibile. Così, mentre si studia l’arrivo di Mou nei dettagli, immaginando di poterlo presentare lunedì prossimo in una location suggestiva nel centro di Roma – tante le idee, in cima alle quali sembra essersi posizionata la panoramica Terrazza Caffarelli, al Campidoglio – a Trigoria prende forma il fortino dello Special One. I giocatori troveranno oggi Stefano Rapetti, nuovo responsabile della preparazione atletica, che ha già lavorato con Mourinho all’Inter del triplete ed è reduce dall’esperienza con Giampaolo al Torino. Rapetti si muoverà a stretto contatto con lo staff performance e sanitario del club. Insieme a lui sono già al lavoro due match analyst, uno, Michele Salzarulo, ingaggiato dal club in maniera indipendente per seguire tutto il department giallorosso, l’altro il fidato Giovanni Cerra, romano che lavora da anni con Mou.