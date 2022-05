Mourinho sbotta: “Voglio rispetto”. E Spinazzola rivede il campo

La rincorsa della Roma all’Europa della prossima stagione si è fermata, o quanto meno ha subito una brusca frenata

L’analisi di Mourinho parte dall’episodio che ha cambiato la partita: “Spiegazioni per la sconfitta? Le spiegazioni l’aspettiamo noi da tante partite e non abbiamo spiegazioni. Oggi c’è una doppia spiegazione: dopo la partita di giovedì mancavano energie fisiche e mentali, rispetto ad una avversaria che ha avuto una settimana per prepararla, mi manca la spiegazione di Banti di Livorno. Rigore di Karsdorp? È un tocco e non fallo, l’arbitro era vicino e non ha dato rigore. Non è da VAR, ma Banti interviene. E se parliamo dei 3 punti di oggi, oltre al rigore, la Fiorentina è stata più forte e con un motore diverso, ha assolutamente meritato di vincere. Ma non stiamo parlando solo di oggi, ma di Venezia, Bologna, di tanti e tanti episodi. E non ci sono spiegazioni. Dov’è il signor Banti? Perché richiama Guida? Queste sono le spiegazioni. Abbiamo riconquistato il rispetto della nostra gente, meritiamo rispetto anche da loro“.