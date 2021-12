Mourinho risorge: Smalling e Ibanez firmano la vittoria

Il tecnico: "Contento per il risultato, non per la partita. Abbiamo concesso troppo"

La Roma ritrova la vittoria anche in campionato dopo due sconfitte consecutive, come riporta La Repubblica. Per l’aggancio in classifica alla Juventus in “zona coppe” bastano due difensori: Smalling ed Ibanez. Da registrare il primo gol stagionale in campionato realizzato dalla Roma nei primi quindici minuti di gioco, grazie alla rete di Smalling. Nel frattempo, in chiave mercato, in attesa della difficile trasferta di sabato prossimo a Bergamo, contro l’Atalanta, Tiago Pinto dichiara: “Siamo allineati con l’allenatore. Sappiamo di cosa abbiamo bisogno e che quello di gennaio è un mercato particolare". E con la seconda partita da titolare ieri sera accanto ad Abraham, dopo quella in Conference, potrebbe cambiare i suoi programmi futuri Borja Mayoral. Preso pochissimo in considerazione da Mourinho, l’attaccante – in prestito biennale dal Real Madrid – aveva deciso di lasciare la capitale a gennaio, con la Fiorentina in pole position. Adesso lo spagnolo potrebbe restare in giallorosso.