Mourinho, raduno con sorpresa: si è tatuato la Coppa. Su Solbakkenn è giallo

José Mourinho scalpita, attende rinforzi ma allo stesso tempo ha deciso di rendere immortale il successo di Tirana, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Appena rientrato a Roma, lo Special One ha fatto tappa da uno dei tatuatori più noti della Capitale per rendere senza tempo il suo legame con le coppe europee: il primo nella storia ad aver vinto Champions, Europa e Conference League. Un traguardo che meritava di rimanere per sempre sulla pelle del tecnico portoghese.

Intanto sono giorni bollenti a Trigoria, con il gm giallorosso che vuole mantenere la promessa fatta allo Special One: quella di avere la squadra pressoché al completo per il ritiro in Portogallo. È chiaro che la vicenda Zaniolo può sviluppare scenari futuri al momento imprevedibili, ma quello che la Roma si era prefissata di fare sta per essere completato.