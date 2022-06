Mourinho non molla. E su Frattesi c’è il rilancio

Si continua a parlare tra le tre parti in causa, con l’agente del calciatore a fare da mediatore tra le richieste del Sassuolo e le valutazioni economiche della Roma

La Roma non molla e rilancia. Davide Frattesi è ormai da tempo obiettivo dichiarato della società giallorossa che, come riporta Marco Juric su La Repubbica, vorrebbe riportare a Roma il prodotto del suo vivaio esploso con la maglia del Sassuolo e in campo anche ieri sera con la Nazionale di Mancini.

Si continua a parlare tra le tre parti in causa, con l’agente del calciatore a fare da mediatore tra le richieste del club neroverde e le valutazioni economiche della Roma. Nelle ultime ore la società giallorossa ha voluto fare un ulteriore passo in avanti, alzando l’offerta cash per il cartellino del centrocampista. Tiago Pinto è arrivato ad offrire oltre 20 milioni più bonus. Ma la richiesta del Sassuolo rimane molto più alta, per questo la trattativa ancora non decolla.

Il club neroverde non si muove dalla valutazione iniziale, forte della stagione appena conclusa e della vetrina azzurra delle ultime settimane. Che sia bottega cara Reggio Emilia è risaputo, ma i gioielli sono in vetrina ogni anno ad un solo scopo.

La Roma sa che la volontà del giocatore è forte e tornare alla Roma da “grande” acquisto lo inorgoglisce. Non c’è fretta, ma nessuno vuole che la trattativa si trasformi in un tormentone, come già vissuto la scorsa sessione di mercato.