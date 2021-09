Mourinho non ama la Conference e risparmia i big

Il tecnico: “Ma il nostro obiettivo è finire da primi questo girone"

Conference League fa rima con l’odiato turnover, per Mourinho, preoccupato che i suoi fedelissimi non disperdano energie preziose per il campionato, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Ha un gruppo di cui si fida molto, lo Special One, un fattore stagionale più volte sottolineato, che adesso rischia però di arrivare troppo stanco giocando ogni tre giorni. “Se mi chiedete se preferisco vincere la Champions o la Conference sono onesto nel dire la prima". E poi aggiunge: “Ma il nostro obiettivo è finire da primi questo girone". Non ce la fa proprio il portoghese a fingere, la terza coppa europea non lo esalta più di tanto e preferisce non rischiare nulla, almeno in questa fase così delicata. “Ma non dite che è la seconda squadra – prova a difendere le sue scelte, Mourinho e assicura – ho solo la necessità di dare opportunità a chi non sta giocando tanto. Sarà comunque una squadra forte”. Allora spazio a Shomurodov, che proprio in Conference ha segnato quello che finora è il suo unico gol stagionale, a Trebisonda. A centrocampo si rivedranno Villar e Diawara, e verranno cambiati anche gli esterni, con Karsdorp e Vina a riposo. Squadra stravolta, di fatto, per una competizione che Mourinho fatica ad amare, visti anche i disagi legati ai lunghi viaggi e al fatto che si giochi di giovedì.