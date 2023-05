Mourinho lo scaramantico: “Non penso alla finale. Col Bayer è difficile”

Il tecnico: "Non mi interessa se i bookmaker ci danno per favoriti alla vittoria. Da 20 anni dico che quando si arriva in semifinale c’è il 25% di vincere la competizione e il 50% di arrivare in finale"

“Vogliamo vincere l’Europa League”.L’obiettivo è ben chiaro nella testa di José Mourinho, scrive Marco Juric su La Repubblica. Andare a Budapest per alzare il trofeo. Esattamente come fatto un anno fa a Tirana e prontamente dichiarato alla vigilia della semifinale di ritorno con il Leicester. Gioca, vinci and repeat.“Non sono scaramantico, e non mi interessa se i bookmaker ci danno per favoriti alla vittoria. Da 20 anni dico che quando si arriva in semifinale c’è il 25% di vincere la competizione e il 50% di arrivare in finale. È la mia scaramanzia pragmatica“. Ovvietà da vigilia di una semifinale europea. Un crocevia ben leggibile nelle pieghe del volto del portoghese. Molto meno rilassato rispetto allo scorso anno e concentrato sui 90’ più importanti da quando siede sulla panchina della Roma. “Non sto pensando alla finale e molto meno al mio futuro". Dalla partita contro il Bayer dipenderà tutta la stagione giallorossa. “Ma non so dire che direzione possa prendere — continua Mou — non so se serviranno i rigori o ai supplementari. Abbiamo tanto da giocare e di questo ho parlato con i miei. È ancora lunga e il risultato di 1-0 non assicura niente“.