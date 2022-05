Mourinho infiamma la volata Uefa. E la Lazio risponde

La sfida tra le romane è più accesa che mai e il tecnico portoghese scarica benzina sul fuoco

Nel post gara di Roma-Bologna, l’errore arbitrale della coppia Pairetto-Nasca – convalidata la rete in fuorigioco di Acerbi allo Spezia al 90’, determinante per il 4-3 finale – era al centro dei suoi pensieri: “Ci sono tanti cambiamenti nel calcio, però non è cambiato il fatto che nel 2022 puoi ancora vincere con un gol in fuorigioco". Riferimento chiaro alla “nemica” Lazio: lo Special One è furioso perché – non avendo battuto il Bologna – la sua Roma è stata raggiunta in quinta posizione dai biancocelesti proprio grazie a quel gol. Sono entrambe a quota 59: il portoghese può contare sulla differenza reti negli scontri diretti, ma l’errore di arbitro e Var – sospesi fino al termine del campionato – ha fatto arrabbiare lui e tutti i tifosi giallorossi. La Lazio stavolta ha replicato, “respingendo ai mittenti – si legge nel comunicato – le critiche e le insinuazioni, non ci presteremo mai a essere l’alibi o il capro espiatorio di nessuno". Qui il riferimento è a Mourinho: “La Lazio è ossessivamente nei suoi pensieri. Guarda in casa degli altri per distogliere l’attenzione da clamorosi episodi avvenuti nella propria".