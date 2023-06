Mourinho, il futuro è in sala d’attesa: con lo Spezia partita da remoto

Le carte sono sul tavolo. Stavolta tutte scoperte. Almeno da parte di José Mourinho , scrive Marco Juric su La Repubblica. Il messaggio riecheggia forte dalle parti di Trigoria da mercoledì sera, quando l’allenatore portoghese ha pubblicamente richiesto un incontro con i Friedkin. Ancora non c’è stato. Ma ci sarà, ci dovrà essere. Nei tempi previsti dalla proprietà, in una sala d’aspetto che dura da mesi. Da oggi ogni giorno è buono per il tavolo di confronto.

Serve programmare il futuro della Roma, partendo dalla volontà chiara dello Special One: “Io rimango qua, ma…“. Promessa ribadita in conferenza stampa e ai suoi giocatori, nel discorso a bordo campo prima della premiazione. Ma. Appunto. Perché ci sono tante condizioni da dover discutere. Tecniche. Con la costruzione di una rosa più competitiva. Assecondando i paletti del Fair Play finanziario, ben conosciuti da Mou. Ma andando oltre i recinti dei parametri zero. Perché il portoghese non vuole più “mercatini da 7 milioni di euro“. E comunicative. In una precisa strategia di squadra che coinvolga – e convinca – tutte le figure in società. A corollario di tutto ci sarebbe anche l’ultima giornata di campionato. Una partita dai toni dimessi di chi è uscito sconfitto da una finale europea. E non vorrebbe sentir parlare di calcio per giorni. Ma domani Roma-Spezia vale tanto. Sportivamente, con la partecipazione alla prossima Europa League.