Mourinho: “I contratti non sono poi così importanti”

Tutto secondo i piani. La Roma vince, riaggancia il treno Champions e Mourinho può non parlare del proprio futuro su quella panchina, scrive Marco Juric su La Repubblica. C’è il campo come argomento principale e quale miglior occasione per sfuggire a domande su cosa ne sarà di lui sulla panchina giallorossa? “Sono contento che i Friedkin siano venuti allo stadio e se si sono divertiti ancora meglio – ammette lo Special One – Quando parleremo di futuro? Della prossima partita, di quello parliamo la prossima settimana”. Fine dei discorsi. “È il loro club, io lavoro per loro non devo fare nessun tipo di commento. I contratti non sono la cosa più importante nel calcio".