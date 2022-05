Mourinho ha detto sì: Shomurodov, Vina e Bove resteranno alla Roma

Tutti e tre sono stati confermati e, quindi, non cambieranno maglia durante l’estate

José Mourinho dice sì. Lo Special One comincia a delineare la Roma del prossimo anno. Nella rosa ci saranno Eldor Shomurodov, Matias Vina ed Edoardo Bove. Tutti e tre sono stati confermati e, quindi, non cambieranno maglia durante l’estate, come riporta La Repubblica