Mourinho, flop a Praga: “Troppi giocatori non professionali”

Il tecnico: "Dal punto di vista individuale pochissimi hanno avuto l’atteggiamento giusto"

"Siamo stati orribili, sconfitta meritata”. Sembra essere una tassa da pagare quella della Roma in Europa, scrive Marco Juric su La Repubblica. Una volta l’anno arriva la sconfitta pesante e umiliante, che rimette in discussione quanto di buono è stato costruito e pone i soliti dubbi sulla tenuta fisica e mentale di una squadra troppo fragile. Dopo Bodo e Ludogorets arriva Praga. Con un match point a disposizione per chiudere il discorso primo posto e qualificazione, la Roma perde 2- 0 in casa dei cechi e si complica la vita nel girone di Europa League.

Una sconfitta su tutta la linea, ammessa dallo stesso Mourinho a fine gara: “È mancato tutto, non ha funzionato niente. Non c’è molto altro da dire. Risultato meritatissimo per i calciatori dello Slavia e anche per noi, in senso negativo. Ho già parlato con i ragazzi nello spogliatoio. Abbiamo giocato malissimo. Non ha funzionato niente. Dal punto di vista individuale pochissimi hanno avuto l’atteggiamento giusto e professionale. Da parte di troppi giocatori c’è stato un atteggiamento non corretto per giocare una partita seria".

Uno sfogo in piena regola per Mourinho che è rimasto deluso da tutta la squadra, scesa in campo con sufficienza e poca voglia di lottare. “Un solo giocatore mi è piaciuto per l’atteggiamento, Edoardo Bove. È stato l’unico che non meritava di perdere. Tutti gli altri meritavano la sconfitta”.

