Mourinho festeggia: Wijnaldum è tornato a calciare il pallone

José Mourinho sorride per i progressi di Gini Wijnaldum : il centrocampista giallorosso sta ultimando il suo percorso di recupero a Dubai, in compagnia del fratello Rajiv van La Parra, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica.

Dopo diverse settimane trascorse in palestra, eccolo finalmente in campo ma soprattutto con il pallone: un’occasione che l’olandese ha voluto condividere sul suo account Instagram. Tiri in porta e cambi di direzione: il 15 dicembre la visita di controllo, poche ore prima della partenza per il Portogallo. Wijnaldum scalpita e scalda i motori in vista della ripresa.