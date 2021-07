Mourinho fa impazzire la città: “Vincere qui, malgrado tutto”

Il tecnico fa scrivere sui muri di Trigoria il motto che lo accompagnerà nella sua nuova avventura. Poi incontra Zaniolo

Un progetto - scrivono Francesca Ferrazza e Andrea Pisani su La Repubblica - che tiene conto della passione travolgente che ha spiazzato il portoghese. “So quanto sia calda la tifoseria. So quanto in determinati momenti importanti, i tifosi possano farsi sentire. Ma la cosa incredibile è che negli ultimi venti anni i romanisti non hanno avuto molte occasioni per essere felici. Tuttavia, la loro passione non è mai venuta meno. È molto facile essere un sostenitore sfegatato di una squadra che vince sempre. Mentre vivere una situazione come questa è qualcosa di diverso. Credo abbiano bisogno di vedere la luce”.