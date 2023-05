Mourinho e l’abbraccio dopo la sconfitta: “Orgoglioso, i ragazzi hanno dato tutto”

Il gruppo dentro e tutto il resto fuori. Ancora una volta Mourinho si trincera dietro la forza dei suoi ragazzi, scrive Marco Juric su La Repubblica. Gli altri? Tutti nemici per nascondere i difetti, spostare le attenzioni dai risultati - con l'Inter è arrivata la decima sconfitta in Serie A - ma soprattutto rinsaldare ancora di più il legame con i suoi calciatori. A Monza era stato il turno di Chiffi e della classe arbitrale. Stavolta è toccato a Renzo Ulivieri, presidente Assoallenatori, molto critico con Mourinho proprio per le dichiarazioni “squalificanti per il sistema”. "La critica più importante che ho ricevuto nei giorni scorsi mi fa felice, perché arrivata da una persona che è stata squalificata per tre anni per scommesse. L'Italia è l'unico paese in cui una persona così ha un ruolo istituzionale. A me dà gioia, perché significa che io sono di un pianeta diverso". Punto e a capo. Noi contro tutti, compresa la società. dopo le critiche di pochi giorni fa: "La società è grande, io lavoro per loro e faccio il meglio che posso fare. Qualche volta mi sento stanco di fare tanto, perché qui faccio tanto più dell'allenatore. Ma ho la capacità di ritrovare forze ed energie".