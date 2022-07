Mourinho e il mercato poco special, serve Dybala per ritrovare il sorriso

Prima di partire per le vacanze e nei quotidiani contatti col Gm Pinto Mourinho ha chiesto una cosa: un attaccante, come riporta Matteo Pinci su La Repubblica.

Mourinho non vuole, pretende un giocatore che porti assist e gol. Lo studio dei numeri ha suggerito il nome di Berardi, ma il mercato un profilo più allettante: Dybala è oggi il desiderio, tutt'altro che proibito, di José. Il lento sfaldarsi della concorrenza - Inter sempre in attesa anche se prima deve vendere - agevola il lavoro della Roma che deve fare una scelta: puntare ciecamente su Dybala e non legare l'affare alle cessioni.