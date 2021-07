Mourinho e i Friedkin in Campidoglio

Per la prima volta da quando hanno acquistato il club, Dan e Ryan Friedkin faranno un’apparizione pubblica davanti alle telecamere

Il giorno della presentazione di José Mourinho è arrivato, e con lui anche quello per conoscere più da vicino Dan e Ryan Friedkin. Appuntamento a Terrazza Caffarelli, al Campidoglio, scelta perché domina dall’alto la città. Come riporta La Repubblica, ci saranno una sessantina di giornalisti, scremati tra le centinaia di testate che hanno chiesto l’accredito un po’ da tutte le parti d’Europa. Il tutto con gli onori di casa della Sindaca Raggi, che non è tra gli invitati all’evento, ma non perderà l’occasione per stringere la mano a Mourinho, facendogli fare un giro per le sale del Campidoglio. Per la prima volta da quando hanno acquistato il club, Dan e Ryan Friedkin faranno un’apparizione pubblica davanti alle telecamere. Un evento che si consumerà alle 13:30 e verrà trasmesso sui canali social della Roma e in diretta, in chiaro, a partire dalle 13,15, sul canale 20 di Mediaset. Domani e sabato, intanto, subito doppia seduta di allenamento. Verrà diramata oggi la lista dei convocati, dalla quale sarà escluso un gruppo di giocatori che comincerà a lavorare a parte, solamente tra due settimane. Si tratta di Pedro, Fazio, Pastore e Santon, i cui procuratori stanno cercando altre sistemazioni.