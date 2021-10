Mourinho contro il tabù. Abraham resta in bilico

Sperando di non dover rinunciare alla sua punta, il tecnico portoghese cerca la quinta vittoria contro Allegri

La Roma si prepara alla sfida di domenica sera allo Juventus Stadium contro i bianconeri. Da una parte ci sarà José Mourinho, mentre dall'altro lato ci sarà MassimilianoAllegri. Due tecnici che hanno vinto molto in carriera, e che si sfideranno per la nona volta. Come ricorda La Repubblica, lo score al momento premia il portoghese, con quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte, e lo Special One vuole continuare a far crescere, in positivo, i propri numeri. La sfida per entrambi però sarà problematica, visti i tanti infortuni e i giocatori rientranti dalla sosta delle Nazionali solo nella giornata di oggi. Mourinho però non ci pensa a manderà in campo i propri uomini migliori, tra cui spera di annoverare anche Tammy Abraham che nonostante un problema alla caviglia vuole provare ad essere della gara.