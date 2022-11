Mourinho chiude il 2022 con il Torino. C’è Dybala

L’argentino ha recuperato dalla lesione al flessore sinistro e oggi, a distanza di 35 giorni dal ko con il Lecce, tornerà nell’elenco dei convocati

Con il sorriso di Dybala, il caso Karsdorp e una classifica da migliorare: la Roma di José Mourinho alle 15 affronta all’Olimpico il Torino di Juric, dopo alcuni giorni di grande intensità e nervosismo, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica.

L’argentino ha recuperato dalla lesione al flessore sinistro e oggi, a distanza di 35 giorni dal ko con il Lecce, tornerà nell’elenco dei convocati dello Special One. Nonostante il buon umore, vista la convocazione della sua Argentina per il Mondiale in Qatar, e una discreta forma, la Joya partirà dalla panchina. Lo sviluppo della gara suggerirà in corso d’opera il momento migliore per il suo ingresso in campo.

Chi invece non farà parte della gara è Karsdorp. Il caso vuole che ci sia solo l’impegno di oggi, l’ultimo prima della sosta per il Mondiale: una pausa che permetterà a tutte le parti in causa (agente compreso) di ragionare con più freddezza sul caso scoppiato nel post gara di Sassuolo-Roma e valutare tutti gli scenari possibili.

L’olandese ha svolto tutta la rifinitura con i compagni, senza il minimo cenno di nervosismo. La sua partenza a gennaio rimane un’ipotesi non facile ma comunque da prendere in considerazione: la Juventus, visti i problemi sulla destra, potrebbe affacciarsi a Trigoria per discutere dell’opportunità di mercato.

Tornando al campo, Mou ha sciolto gli ultimi dubbi riguardo la formazione: davanti a Rui Patricio, spazio alla difesa titolare con Mancini, Smalling e Ibanez. In mediana, sulle fasce Celik e Zalewski, in mediana Cristante, e Matic, davanti Zaniolo e Volpato (prima convocazione in U21) alle spalle di Abraham. Con Dybala pronto a subentrare per far impazzire l’Olimpico.