Mourinho cerca l’alta quota e dà fiducia a Zaniolo

Vincere per accorciare la classifica , puntando un secondo posto distante solo quattro punti. La Roma que sta sera alle 20.45 sfiderà la Fiorentina all'Otimpico - al 19° sod out - con una prospettiva d'alta classifica inimmaginabile fino a qualche settimana fa. Ma la vittoria dei Napoli sulla Juventus e ii pareggio del Milan a Lecce hanno inchiodato il treno delle inseguitrici di Spalletti, riaprendo la corsa alla zona Champions.

Il diktat da Trigoria è lo stesso da settimane. anche da parte di un allenatore che non perde occasione per rimarcare il suo attuale stato d'animo. Le vittorie portano sempre entusiasmo e soprattutto tranquillità, nonostante l'estetica non riempia gli occhi dei tifosi. Ma la Roma è imbattuta da cinque partite, compresa la Coppa Italia e questa sera proverà anche a proseguire la striscia positiva allo Stadio Olimpico iniziata nel 2023 con due vittorie e zero gol subiti. Per fario Mourinho dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1. In attacco, dietro ad Abraham e al fianco di Dybala, ci sarà Nicolò Zaniolo, difeso e coccolato da Mourinho dopo i fischi di giovedì sera.