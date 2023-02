Mourinho: “Campo orrendo, è un punto guadagnato”. Champions, corsa sul Milan

Il tecnico: "Non è il risultato che volevamo ma è un punto in più, non due persi"

“Un buon pareggio” .Mourinho vede il bicchiere mezzo pieno dopo l’1-1 della Roma sul campo del Lecce, scrive Marco Juric su La Repubblica. Un punto che ferma la corsa Champions dei giallorossi, che raggiungono il Milan in classifica accorciando ancora di più la lotta per i primi 4 posti. “È stata una partita difficile e intensa – l’ammissione del portoghese – Dal nostro atteggiamento e dalla nostra frustrazione negli ultimi minuti si è visto che non è stato il risultato che volevamo".

Dovevano essere tre punti, ma stavolta nessun colpevole interno: “Il campo era orribile. I giocatori hanno avuto tanti problemi a giocare di prima e la palla si impennava. Così è difficile fare calcio di qualità. Per questo non dico nulla di negativo sia individualmente che a livello di collettivo. Non è il risultato che volevamo ma è un punto in più, non due persi".