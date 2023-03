Mourinho alla ricerca di continuità: “Dobbiamo vincerne tre di fila”

“Ci manca ancora la continuità". Il monito arriva direttamente da José Mourinho, scrive Marco Juric su La Repubblica. Non c’è Juventus senza Real Sociedad. Vincere per regalarsi un ritorno a San Sebastian più tranquillo e continuare quel percorso di crescita mentale su cui i giallorossi sono ancora troppo carenti: “Facciamo fatica ad avere la continuità di sapere che in una settimana dobbiamo vincere tre partite di fila". Contro i bianconeri è stata solo la prima. La seconda si chiama Real Sociedad, poi Sassuolo. In un tour de force che si concluderà con il derby domenica 19 marzo. “Nelle grandi partite – prosegue il portoghese – siamo cresciuti dal punto di vista mentale. Quest’anno siamo in evoluzione in diversi aspetti. Il primo anno abbiamo perso due volte con Juve, Milan e Inter. Quest’anno abbiamo vinto con la Juve, contro l’Inter e pareggiato contro il Milan. Dobbiamo essere capaci di giocare ogni partita con quella pressione positiva dell’obbligo della vittoria. E pensare sempre che se non vinci fallisci un obiettivo di squadra".