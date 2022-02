Mourinho al primo bivio: contro l’Inter per sognare

La sfida di Coppa l’Italia con l’Inter di Inzaghi diventa il primo vero evento spartiacque della stagione

"'Tempo’ è stata una parola chiave quando ci siamo incontrati la prima volta con la proprietà, però se possiamo accelerare questo processo, ancora meglio”. Con queste parole, il 9 luglio 2021, José Mourinho si presentava a stampa e tifosi, pronto per iniziare la sua avventura sulla panchina della Roma, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. A distanza di 7 mesi, lo Special One ha un’occasione d’oro per far sì che questo processo di avvicinamento alla vittoria possa registrare uno step importante. Con un campionato dove i giallorossi sono impantanati al sesto posto e in attesa di conoscere il proprio avversario in Conference League, la sfida di Coppa l’Italia con l’Inter di Inzaghi diventa il primo vero evento spartiacque della stagione. Uscire di scena, rispettando il pronostico che vede i nerazzurri più quotati, farebbe calare il sipario su uno degli obiettivi stagionali. Riuscire invece nell’impresa, porterebbe la Roma dello Special One a sole due partite dalla finalissima. Una doppia semifinale o con il Milan di Pioli o con i rivali capitolini della Lazio di Sarri.