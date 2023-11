Mou si accontenta: “È un pareggino ma vale un punto”

È stato il derby della paura di non farsi troppo male, per lasciare tutto aperto e vivere le due settimane della sosta senza il malumore di una sconfitta

"È stato un pareggino". Il riassunto migliore del derby lo fa lo stesso José Mourinho a fine partita, come riporta La Repubblica. Uno zero a zero che accontenta tutti. Il primo pareggio dell’era Mourinho dopo tre sconfitte e una vittoria. È stato il derby della paura di non farsi troppo male, per lasciare tutto aperto e vivere le due settimane della sosta senza il malumore di una sconfitta. "È un punto positivo. Ci è mancato il gol, ma abbiamo sempre avuto il controllo della partita. Noi abbiamo giocato per vincere, non certo alla ricerca del pareggio – ammette Mou - Ma poi quando arriva sai che è meglio della sconfitta".

Alla fine la zona Champions è lontana solo tre punti, e questo è quello che conta di più per Mourinho: "In questo momento siamo in una posizione giusta con il lavoro che la squadra sta facendo. Per me il campionato è iniziato alla quarta giornata".

