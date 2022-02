Mou senza regista: aspetta Spinazzola e guarda il calendario

Un quartetto di gare invitante attende i giallorossi: Genoa e Hellas Verona in casa, Sassuolo e Spezia in trasferta

Dopo quattro giorni di totale riposo e senza colpi last-minute dal mercato invernale, la Roma di José Mourinho è tornata ieri pomeriggio al lavoro a Trigoria, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Oggi alle 15 il gm giallorosso Tiago Pinto farà il consueto punto sul mercato appena concluso. Tornando al campo, lavoro individuale per Spinazzola e Pellegrini, con il capitano giallorosso che proverà a recuperare per la sfida di sabato. Mourinho conta sul suo rientro, desideroso di ripartite subito forte: dopo aver ricaricato le pile nella sua Londra, è tornato al lavoro carico e concentrato, in vista del mese che rischia di essere decisivo per le ambizioni della sua Roma. Un quartetto di gare invitante attende i giallorossi: Genoa e Hellas Verona in casa, Sassuolo e Spezia in trasferta, prima dello scontro diretto contro l’Atalanta di Gasperini. I giallorossi sono chiamati a fare il massimo, con avversari alla loro portata e con l’obbligo di sfruttare i diversi scontri diretti che le concorrenti per un posto in Europa si ritrovano in calendario. Ma febbraio è anche il mese delle coppe, soprattutto del quarto di finale di Coppa Italia, in programma martedì 8 a San Siro: Mourinho tornerà nel “suo” stadio, stavolta senza gli insulti dei tifosi rossoneri ad aspettarlo. L’impresa di eliminare la squadra di Inzaghi spalancherebbe le porta alla doppia semifinale, con la vincente del confronto tra Milan e Lazio. Tutto questo senza dimenticarsi che il 25 febbraio a Nyon andrà in scena il sorteggio degli ottavi di finale di Conference League, dal quale verrà estratta l’avversaria della Roma.