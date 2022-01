Mou perde pezzi: cambia il vice, Mayoral è a rischio

Il 2022 giallorosso è iniziato con il brivido, ancora una volta dettato dall’emergenza Covid

Dopo aver risolto nel mese di dicembre le positività di Cristante, Villar e Felix, il virus è tornato a colpire in casa Roma, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Infatti rischia di esserci più di un positivo nel gruppo squadra giallorosso: dopo il primo positivo, ora si teme per Borja Mayoral. Lo spagnolo, dopo un primo tampone risultato negativo, effettuato di ritorno dalle vacanze a Dubai, è stato messo in isolamento preventivo per essere stato a contatto con un soggetto positivo. Solo oggi, con l’esito del nuovo tampone molecolare, lo spagnolo saprà se potrà far parte o meno della spedizione a San Siro. Mourinho può comunque sorridere visti i recuperi di capitan Pellegrini e Abraham.