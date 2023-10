Mou: “Non sono io il problema. All’Olimpico senza alibi per vincere con il Frosinone”

Il tecnico: “Resto per migliorare la squadra, solo Friedkin può mandarmi via”

Redazione

"Non sono io il problema della Roma". Riordinate le idee, chiuso nella sua stanza di Trigoria fino all’alba, Mourinho si rimette in sella della sua Roma. Mettendo i puntini sulle i. "Dopo Budapest sembrava un dramma pensare che io potessi an-dare via. Tre mesi dopo sembra che sono io il problema e non lo accetto. Non è vero, non sono io il problema. Siamo tutti responsabili di quello che sta succedendo". Con lo Special One al comando: "Questa estate ho dato la mia parola ai calciatori, ai tifosi e al presidente Friedkin: io resto qui fino alla fine del contratto. A meno di una decisione dall’alto, che Mou non esclude: "Solo una persona può dirmi mandarmi via ed è Friedkin".

Come scrivono Andrea Mollas e Marco Juric su 'La Repubblica', nell’eventuale attesa c’è il campo, c’è la sfida di questa sera contro il Frosinone:"Vogliamo e dobbiamo vincere. Non dobbiamo cercare nessun tipo di alibi. Dovremo avere il coraggio di entrare in campo e accettare la reazione dei tifosi, che potrà essere un supporto fantastico o una manifestazione di dissenso. Servirà coraggio". Quello che è mancato nelle prime sei giornate. In un gruppo che Mou assicura essere ancora unito:"Non c’è un problema terzo anno, se una persona sta bene non cambia. Neanche dopo dieci". Come risolvere quindi la crisi? Con la squadra, "che deve fare di più" e con il guizzo di un allenatore come Mou: "Sono isolatoda due giorni, voglio pensare da solo e decidere da solo. Perché in momenti così c’è tanta gente che parla, che dà un’opinione".

