Mou: “Manca qualcosa ma serve tempo”. Oggi la prima ufficiale

Lo Special One ha parlato del mercato dei giallorossi

“Non sembra un playoff di questa Lega, ma per le squadre che vi partecipano potrebbe essere la Champions“. La Roma di José Mourinho giocherà stasera l’andata contro il Trabzonspor (ore 19.30), la sua prima ufficiale sulla panchina giallorossa. Ieri in conferenza stampa: “Per noi ogni gara deve essere uguale all’altra, è una missione impossibile vincerle tutte, certo, ma non è impossibile avere questa mentalità“. Anche se il mercato lascia qualche carenza, come scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica: “Ci sono ruoli dove penso che la rosa non sia perfetta ma continuerò a ripetere che sono contento per il lavoro della proprietà: la parola tempo continuerà ad esistere, se non l’abbiamo fatto ora, lo faremo a gennaio o alla prossima estate. Non serve fare tutto quando è troppo difficile: oggi è un mercato così per quasi tutte le squadre, tranne qualcuna che ha una storia diversa”.