Mou, gli Azzurri sono un problema: Pellegrini si infortuna e torna a casa

Codice (giallo)rosso. Neanche il tempo di riabbracciare Dybala che la Roma perde Pellegrini, il quarto titolare infortunato dopo appena tre giornate di campionato: alla Joya e al capitano, costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale per un affaticamento al flessore destro, fanno compagnia i nuovi acquisti Aouar e Renato Sanches. La speranza - scrive Nicolò Maurelli su 'La Repubblica' - è di poterli rivedere tutti in campo dopo la sosta , il 17 settembre all’Olimpico contro l’Empoli. Al rientro a Trigoria, Pellegrini sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti che scioglieranno la riserva sulla sua presenza contro i toscani.

Il mercato ha cambiato anche il centrocampo: a Matic sono subentrati Paredes, Aouar e Sanches. La sensazione, tuttavia, è che manchi la tenuta fisica: 50 le partite saltate in tre lo scorso anno nei rispettivi campionati. Anche Lukaku, che in estate non si è allenato con la prima squadra del Chelsea, non può essere spremuto sin da subito. Alla fragilità si aggiungono i guai in difesa: di Ndicka, l’erede di Ibanez, nessuna traccia e sulla fascia destra Kristensen sembra aver già perso il posto da titolare.