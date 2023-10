Mou, frecciatina a Smalling e coccole a Zalewski

L’inglese non è stato convocato per il Monza, in attesa di buone nuove dai tendini dolorosi

Redazione

“Qualche volta devi tornare in campo con il dolore“. La frecciatina di Mourinho a Chris Smalling è arrivata, scrive Marco Juric su La Repubblica. L’inglese non è stato convocato per il Monza, in attesa di buone nuove dai tendini dolorosi. “Vediamo per giovedì", la speranza dello Special One, che invece oggi ritroverà Llorente al centro della difesa.

Lo spagnolo "sta bene" e potrebbe partire titolare accanto a Mancini e Ndicka. Un rientro importante che riporterebbe Cristante in mediana insieme al diffidato Paredes. In attacco intoccabile la coppia Belotti–Lukaku. Panchina per Zalewski ed El Shaarawy, coinvolti nella bufera scommesse e difesi dalla società e da Mou: “Ci ho parlato, mi fido di loro. Noi siamo tranquilli, ma se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.