Mou e il caso Zaniolo: “È lui il primo a dirsi non disponibile”

Il tecnico: "Non c’è storia, se volete sapere di più, chiamate Nicolò o il suo entourage, che spero dicano la verità“

“Siete ossessionati da Zaniolo, che è andato una volta in panchina con la Lazio, poi in Nazionale: quello che è successo lì per me non è da commentare. Non c’è storia, se volete sapere di più, chiamate Nicolò o il suo entourage, che spero dicano la verità“. José Mourinho non le manda a dire e prova a smontare, a modo suo, l’esistenza di un “caso” Zaniolo, per quanto riguarda il suo utilizzo, scrive Andrea Di Carlo su La REpubblica. “Non si è mai allenato da giovedì a oggi, è lui il primo a dire che non è disponibile. Non voglio dire altro, non c’è storia“, il pensiero dello Special One in conferenza stampa. Mourinho ha un suo personale tabù legato al Marassi blucerchiato: infatti il tecnico portoghese, nei sette precedenti contro la Samp, ha vinto solo 2 volte (entrambe a San Siro) mentre sul manto erboso del Luigi Ferraris sono arrivate poche gioie. Due le sconfitte e un pari, per uno score davvero poco “Special”.