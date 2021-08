Mou e i sintomi di “pareggite”. Shomurodov si unisce al gruppo

In Portogallo finisce 0-0 l'amichevole contro il Siviglia di Monchi

Aria di “pareggite” in Portogallo per la Roma, che dopo l’1-1 contro il Porto, nella seconda amichevole lontana dall’Italia di ieri pomeriggio, ha pareggiato 0-0 con il Siviglia, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Tolti Mkhitaryan ed El Shaarawy, la squadra messa in campo nel primo tempo da Mourinho contro il Siviglia è all’insegna della linea verde. E delle seconde linee. Basti pensare che Fuzato e Borja Mayoral, con i loro 24 anni, sono i più “vecchi” e che i componenti della linea difensiva (Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori), in quattro raggiungevano 82 anni. Sotto gli occhi dei Friedkin, presenti in tribuna, e negli ultimi giorni molto vicini a Mourinho per concentrarsi sul mercato e prospettive nel breve termine, la Roma aumenta il ritmo nel finale del primo tempo e poi nella ripresa, poco brillante invece nella prima parte di gara. L’ingresso di Zaniolo (che chiede un rigore non concesso) e di Dzeko, al posto di El Shaarawy e Mayoral, cambia l’inerzia della partita. In particolare proprio Dzeko appare piuttosto carico, giocatore a tutto campo, centravanti disposto al sacrificio e in ottime condizioni dal punto di vista fisico. Restando in tema attaccanti, ha svolto ieri le visite mediche nella capitale, a Villa Stuart, l’attaccante acquistato dal Genoa, Shomurodov. Visite e firma del contratto a Trigoria. Oggi pomeriggio l’attaccante raggiungerà i nuovi compagni in Algarve, in queste ore, insieme a Cristante, reduce dalle vacanze post Europeo.