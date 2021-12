Mou cerca il bis, contro la Samp blinda la difesa

Fondamentale la presenza di Smalling per gli equilibri difensivi: con Chris titolare la Roma ha vinto 7 gare su 9, restando a reti inviolate ben 5 volte

L’ultima del 2021 per la Roma è l’occasione per tornare con forza in corsa per il quarto posto. Come riporta Francesca Ferrazza su La Repubblica, fresca di vittoria a Bergamo e con qualche certezza in più, la squadra giallorossa oggi affronterà la Sampdoria in un Olimpico pieno di romanisti anche nel settore ospiti, aperto per l’occasione ai tifosi di casa.